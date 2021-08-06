Polonya'dan yangınla mücadele eden Türkiye'ye destek
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Polonya'dan yangınla mücadele eden Türkiye'ye destek

Polonya'dan yangınla mücadele eden Türkiye'ye destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya, birkaç farklı ilde çıkan yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye destek için 6 itfaiyeci ve 8 polisten oluşacak 14 kişilik ekibin yanı sıra 1 itfaiye aracı ve 1 adet de Black Hawk polis helikopteri gönderecek.

Polonya, birkaç farklı ilde çıkan yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye destek için 6 itfaiyeci ve 8 polisten oluşacak 14 kişilik ekibin yanı sıra 1 itfaiye aracı ve 1 adet de Black Hawk polis helikopteri gönderecek.

Bir süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye Polonya'dan da destek geldi. Polonya Devlet İtfaiyesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarına ilişkin yardım talebine olumlu yanıt verdiklerini belirterek, 6 itfaiye eri ve 8 polisten oluşacak 14 kişilik ekibin bir kısmının bugün, diğer kısmının ise yarın yola çıkacağını aktardı. Polonya Devlet İtfaiyesi, yangın söndürme çalışmalarında 1 itfaiye aracı ile 1 adet Black Hawk polis helikopterinin de görev yapacağını bildirdi. Yangını havadan söndürmede kullanılan 1.5 ve 3.5 tonluk 2 su tankının da Türkiye'ye sevk edileceğini kaydeden Devlet İtfaiyesi, yardım ekibinin yarın akşam 21.00 sıralarında Antalya'ya ulaşacağını aktardı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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