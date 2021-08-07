Polonya'dan yangın söndürme çalışmalarına destek
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Polonya'dan yangın söndürme çalışmalarına destek

Polonya'dan yangın söndürme çalışmalarına destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Polonya'dan helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Polonya'dan helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

AB Türkiye Delegasyonu'nun Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Polonya'dan bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye geliyor" denildi.


Polonya'dan yangın söndürme çalışmalarına destek
Polonya'dan yangın söndürme çalışmalarına destek
Polonya'dan yangın söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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