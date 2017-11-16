Polonya'dan "Yabancı Düşmanlığı" Suçlamasına Tepki

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edilen tasarıda, geçen cumartesi başkent Varşova'da düzenlenen ırkçı ve yabancı düşmanı gösterinin kınanması talebine tepki gösterdi.



Başbakan Szydlo, wpolityce.pl haber sitesine yaptığı açıklamada, geçen cumartesi düzenlenen Polonya Bağımsızlık Günü programına genelde vatansever gençlerin katıldığını savunarak ülkesinde Yahudi ve yabancı düşmanlığının bulunmadığını iddia etti.



Bazı marjinal grupların eylemlerinin tüm Polonya ulusuna mal edilemeyeceğini, AP'de, Bağımsızlık Günü'ne katılanların yabancı düşmanlığı ve faşizmle suçlanmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu savunan Szydlo, "Polonya Başbakanı ve bir vatandaş olarak da net bir şekilde ırkçı ve Yahudi düşmanı tutumdan uzak olduğumu belirtmek istiyorum." diye konuştu.



AP Genel Kurulunda dün "Polonya'da hukukun üstünlüğü ve demokrasi" konulu oturum düzenlenmiş, son dönemde Polonya hükümetinin yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerin, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında Avrupa Birliği (AB) değerlerine uygun olmadığını savunulmuş, AB sözleşmesinin "sorunlu" ülkelere yaptırımları düzenleyen 7. maddesinin uygulanmasına yeşil ışık yakılmıştı.



Genel Kurulda görüşüldükten sonra 152'ye karşı 438 oyla kabul edilen tasarıda, Parlamentonun, AB Konseyine, Polonya'da hukuk devletinin daha fazla aşınmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alması amacıyla 7. maddeyi uygulaması istenmişti.



AP tarafından kabul edilen kararda, Polonya yönetiminden yargı alanındaki değişiklikleri geri çekmek, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanının karar ve tavsiyelerini uygulamak dışında, geçen cumartesi başkent Varşova'da düzenlenen ırkçı ve yabancı düşmanı gösteriyi kınaması talep edilmişti.



Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt, AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 11 Kasım'daki Polonya Bağımsızlık Günü kutlamaları katılımcıları hakkında, "Binlerce faşist, Neonazi, beyaz ırkçı Varşova sokaklarında yürüdü. Bu tüm bunlar Auschwitz ölüm kampından sadece 300 kilometre uzaklıkta yapıldı. Avrupa'da böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmezdim." ifadelerini kullanmıştı.



11 Kasım'da aşırı sağcı grupların da katıldığı yürüyüşte yaklaşık 60 bin kişi yer almış, İslam ve yabancı karşıtı pankartlar taşınmıştı.