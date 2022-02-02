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Polonya'dan Ukrayna'ya destek

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Polonya'dan Ukrayna'ya destek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya destek verdiklerini ve Kiev'i ziyaret edeceğini belirtti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya destek verdiklerini ve Kiev'i ziyaret edeceğini belirtti.

Morawiecki paylaşımında, "Avrupa, egemen bir Ukrayna olmadan güvende olmayacak ve AB ve NATO desteği olmadan egemen bir Ukrayna olmayacak. Şu anda Rusya tarafından tehdit edilen Ukrayna halkıyla dayanışmamı ifade etmek için bugün Kiev'i ziyaret ediyorum. Barışı ve güvenliği savunalım" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

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