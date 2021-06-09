Polonya'dan Rusya'ya götürülen elmalara sahte 'Türk Malı' etiketi bastılar
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Polonya'dan Rusya'ya götürülen elmalara sahte 'Türk Malı' etiketi bastılar

Polonya'dan Rusya'ya götürülen elmalara sahte 'Türk Malı' etiketi bastılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polonya'dan Rusya'ya kaçak yollarla sokulmak istenen elmalar, 'Türk Malı' etiketi basılarak nakliye edildiği sırada Belarus Gümrük Muhafızları tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi.

Polonya'dan Rusya'ya kaçak yollarla sokulmak istenen elmalar, 'Türk Malı' etiketi basılarak nakliye edildiği sırada Belarus Gümrük Muhafızları tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi.

Avrupa ve Baltık ülkelerinin hem Rusya hem de Belarus ile yaşadığı gerilim devam ederken, Rusya bazı Avrupa ülkelerinin mallarına ambargo uygulamaya devam ediyor. Rusya'ya, Avrupa Birliği ürünlerinin ambargo nedeniyle alınmamasının ardından Polonya'da üretilen elmalar farklı yollarla Rusya topraklarına sokulmaya çalışılıyor. Belarus Gümrük Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belarus'un Vitebsk bölgesinin Dubrovno kırsalındaki M-1 karayolu üzerinde büyük bir tıra operasyon yapıldığı belirtildi. Tırda yapılan aramalarda 80 tondan fazla elma taşındığı tespit edilirken, yapılan evrak incelemesinde Türkiye'de yetiştirilen elmaların Polonya, Belarus ve Rusya üzerinden transit olarak ulaştırılacağı bilgilerine ulaşıldı. Bu evrakta tırın taşınması gereken elmaların toplam 21 ton olduğu belirtilirken, 80 tondan fazla elma taşınması araştırmaların derinleştirilmesine neden oldu.

Belarus Gümrük Muhafızları tarafından inceleme yapılan tırdaki elmaların aslında Polonya'da üretildiği ve Türkiye'den Kazakistan'a değil, Polonya'dan Moskova'ya ulaştırılmak istendiği saptandı. Litvanyalı tır sürücüsü sorguya alınırken, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

AB ürünlerinin Rusya'ya pazarlanması sırasında son dönemlerde gümrük kısıtlamalarının delinmesi için çok sayıda ürüne sahte 'Türk Malı' belgesinin hazırlandığı öğrenildi. - MİNSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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