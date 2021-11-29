Polonya'dan Omicron varyantı sonrası yeni kısıtlamalar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya'dan Omicron varyantı sonrası yeni kısıtlamalar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Polonya'dan Omicron varyantı sonrası yeni kısıtlamalar

Polonya'da hükümet, Omicron varyantı nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi.

Polonya'da hükümet, Omicron varyantı nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi. Ülkede Schengen Bölgesi dışından gelenlere 14 gün karantina şartı getirildi.

Polonya hükümeti tarafından Omicron varyantı nedeniyle yeni kısıtlama kararları alındı. 1-17 Aralık tarihlerinde geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında restoran, sinema ve diğer kapalı alanların kapasitesi yüzde 50'ye düşürüldü. Düğünler, 100 kişiyle sınırlandırıldı ve Schengen Bölgesi dışından ülkeye gelenlere 14 gün karantina şartı koyuldu. Afrika'dan gelenler için ise karantina süresinin daha da uzayacağı aktarıldı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title