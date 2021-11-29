Polonya'dan Omicron varyantı sonrası yeni kısıtlamalar

Polonya'da hükümet, Omicron varyantı nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi. Ülkede Schengen Bölgesi dışından gelenlere 14 gün karantina şartı getirildi.

Polonya hükümeti tarafından Omicron varyantı nedeniyle yeni kısıtlama kararları alındı. 1-17 Aralık tarihlerinde geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında restoran, sinema ve diğer kapalı alanların kapasitesi yüzde 50'ye düşürüldü. Düğünler, 100 kişiyle sınırlandırıldı ve Schengen Bölgesi dışından ülkeye gelenlere 14 gün karantina şartı koyuldu. Afrika'dan gelenler için ise karantina süresinin daha da uzayacağı aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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