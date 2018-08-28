Polonya'dan Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Dönüşüne Destek

Polonya, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 100 ailenin ülkelerine dönüşü için gereken finans desteğini sağlayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrezej Papierz başkanlığındaki Polonya heyeti, başkent Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya geldi.

Görüşmede Polonya Yabancı İstihbarat Direktörü Piotr Krawczyk da hazır bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Polonya'nın "Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 100 ailenin ülkelerine dönüşü için gereken mali desteği sağlama" önerisi ele alındı.

Lübnan tarafı Polonya'nın bu önerisini memnuniyetle karşılarken, Suriyeli mülteciler için kendi ülkelerindeki güvenli bölgelerde prefabrik evler yapılması düşüncesinin de ciddiyetle ele alınmasını istedi.

Dışişleri açıklamasında ayrıca bir Avrupa ülkesi olan Polonya'nın mülteciler konusunda sergilediği bu olumlu tavırdan duyulan memnuniyet ifade edildi.