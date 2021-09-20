Polonya'dan Avrupa Adalet Divanı'nın kömür ocağı kararına tepki - Haberler
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Polonya'dan Avrupa Adalet Divanı'nın kömür ocağı kararına tepki

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Polonya'dan Avrupa Adalet Divanı'nın kömür ocağı kararına tepki

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen bir kömür ocağının kapatılmaması nedeniyle ülkesini 500 bin avro para cezasına çarptıran Avrupa Adalet Divanı'na tepki gösterdi.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen bir kömür ocağının kapatılmaması nedeniyle ülkesini 500 bin avro para cezasına çarptıran Avrupa Adalet Divanı'na tepki gösterdi.

Müller, yaptığı açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın bugün verdiği kararın orantısız olduğunu ve Polonya hükümetinin Turow kömür ocağını kapatmayacağını söyledi.

Söz konusu kömür ocağının Polonya'nın enerji ihtiyacının yüzde 7'sini karşıladığını belirten Müller, Turow'un kapatılmasının ülkenin enerji tedarikini ve milyonlarca Polonyalının enerji güvenliğini tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Müller, Polonya'nın Çekya ile olaya görüşmelerle çözüm bulma taraftarı olduğunu ve bu konuda iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Çekya'nın, sınırına yakın kömür madenleri nedeniyle Polonya'ya karşı açtığı davayı bugün karara bağlamış, faaliyetini durdurmasına hükmedilen kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya günlük 500 bin avro para cezası kesmişti.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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