Polonya'dan AP Kararına Tepki

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Macaristan'dan sonra Polonya için de Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili yaptırımları resmen başlatabilecek bir tasarıyı oylayarak kabul etmesine tepki gösterdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, AP kararının Avrupa entegrasyon sürecine zarar verdiği belirtilerek, Varşova'nın diyaloğa açık olduğu ancak görüşmelerde Polonya'nın argümanlarının da dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi.



Hakimlerle ilgili kanun tasarılarının AP'de eleştirildiğini ama söz konusu tasarıların Polonya parlamentosunda kasım ayı sonunda görüşüleceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "AP'nin Polonya ile ilgili kararı tek taraflı, derin analizlerden uzak ve siyasi baskı olarak nitelendirilebilir." ifadesi yer aldı.



Bugünkü AP Genel Kurulu'nda düzenlenen "Polonya'da hukukun üstünlüğü ve demokrasi" konulu oturumda, son dönemde Polonya hükümetinin yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerin, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında AB değerlerine uygun olmadığını savunulmuştu.



Genel Kurulda görüşüldükten sonra 152'ye karşı 438 kabul ve 71 çekimser oyla kabul edilen tasarıda, Parlamentonun, AB Konseyi'ne, Polonya'da hukuk devletinin daha fazla aşınmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alması amacıyla 7. maddeyi çalıştırması istenmişti.



AB Sözleşmesinin 7. maddesi, başta üye ülkelerin oy hakkının elinden alınması olmak üzere birçok hakların askıya alınmasını düzenliyor.



Kararda, Polonya yönetiminden yargı alanındaki değişiklikleri geri çekmek, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanının karar ve tavsiyelerini uygulamak dışında, geçen cumartesi başkent Varşova'da düzenlenen ırkçı ve yabancı düşmanı gösteriyi kınaması talep edildi.



Bir üye ülke hakkında yaptırım prosedürü başlatma kararı AP tarihinde ikinci kez alınıyor. Bu yöndeki ilk prosedür daha önce mayıs ayında Macaristan için başlatılmıştı.