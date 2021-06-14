Polonya'daki toplama kampı yakınlarında insan kemikleri bulundu

Polonya'da Auschwitz toplama kampı yakınlarındaki nehir yatağında insana ait kemikler bulundu.

Polonya'da Auschwitz toplama kampı yakınlarındaki nehir yatağında insana ait kemikler bulundu. Yapılan ilk incelemede kemiklerin 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nazi Almanya'sının en büyük toplama kamplarından olan Polonya'daki Auschwitz-Birkenau'nun bulunduğu Oswiecim kentinde insana ait kemikler bulundu. Kentten geçen Sola Nehri yatağında bulunan kemikler bir vatandaş tarafından fark edildiği belirtildi. Nehir yatağında 10 kafatası, 20 civarında da iskelet saydığını ifade eden ve adı açıklanmayan vatandaşın polise haber verdiği aktarıldı. Polislerin belirtilen yere gelerek çevre güvenliğini sağladığı kaydedildi. Savcı gözetiminde uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemede kemiklerin 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığı tespit edildi. Detaylı inceleme için kemikler laboratuvara götürülürken, konuya ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı