Polonya'daki restoranın müşterisi bu kez oyuncaklar oldu
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Polonya'daki restoranın müşterisi bu kez oyuncaklar oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında restoranların kapalı olduğu Polonya'da bir İtalyan restoranında boş masaların müşterisi peluş flamingo, saka kuşu, kaplan ve panda gibi oyuncaklar oldu.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında restoranların kapalı olduğu Polonya'da bir İtalyan restoranında boş masaların müşterisi peluş flamingo, saka kuşu, kaplan ve panda gibi oyuncaklar oldu.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Polonya'da salgınla mücadelesini sürdürüyor. Ülke genelindeki kısmi Covid-19 kapanmasının devam ettiği Polonya'daki restoranlar şu an yalnızca paket servis hizmeti verebiliyor. Kapalı restoranların sahipleri ise dikkat çekmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Başkent Varşova'da bulunan bir İtalyan restoran işletmecisi Massimo, kapanma nedeniyle boş kapan masaları oyuncaklara ayırdı. Restoranı işleten çift internet üzerinden sipariş verdiği peluş flamingo, saka kuşu, kaplan ve panda gibi oyuncakları müşteri gibi ağırladı.

(İHA)

Polonya'daki restoranın müşterisi bu kez oyuncaklar oldu
Polonya'daki restoranın müşterisi bu kez oyuncaklar oldu
Polonya'daki restoranın müşterisi bu kez oyuncaklar oldu
Polonya'daki restoranın müşterisi bu kez oyuncaklar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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