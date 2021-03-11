Polonya'da zimmetine para geçiren rahibeye hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polonya'da zimmetine para geçiren rahibeye hapis cezası

11.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:41
Polonya'da zimmetine para geçiren rahibeye hapis cezası

Polonya'da yarım milyon zlotiye yakın parayı (yaklaşık 125 bin dolar) zimmetine geçiren rahibeye 1 yıl hapis cezası verildi.

Polonya'da yarım milyon zlotiye yakın parayı (yaklaşık 125 bin dolar) zimmetine geçiren rahibeye 1 yıl hapis cezası verildi. Rahibenin cezası 3 yıllığına ertelendi.

Polonya'nın Opole şehrindeki Bölge Mahkemesi zimmetine yarım milyon zlotiye yakın para (yaklaşık 125 bin dolar) geçiren rahibeye 1 yıl hapis cezası verdi. Polonya kamuoyunda geniş yer bulan olay Urszula K. isimli rahibenin ortadan kaybolmasıyla gün yüzüne çıktı. 2019 yılında yaz ayında ülkenin güneybatısında yer alan Dobrzen Wielki kasabasındaki Sosyal Yardım Evi'nde görev yapan rahibe ortadan kaybolmuştu. Rahibenin kayıplara karışması üzerine polise haber veren arkadaşları, sonrasında yalnızca rahibenin değil, kasada bulunan 470 bin zlotinin de ortadan kaybolduğunu fark etmişti.

Kayıp başvurusunun ardından çalışmalara başlayan polis, Urszula K.'nın rahibelikten ayrılmayı planladığını ve yeni yaşamında daha iyi bir hayat sürebilmek için Sosyal Yardım Evi'nin kasasından zimmetine geçirdiği parayı 45 yaşındaki Piotr K. isimli tefeciye verdiğini belirledi. Rahibeye söz konusu parayı çoğaltarak geri vereceğini vaad eden Piotr K. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla pek çok soruşturma yürütüldüğünü belirleyen polis, rahibe ile tefeciyi gözaltına aldı.

Tefeci Piotr K. hakkındaki diğer dosyalar nedeniyle tutuklanıp cezaevine gönderilirken, rahibe Urszula K.'nın ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Opole Bölge Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında rahibe, zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, rahibenin parayı faiziyle iade etmesine karar verirken, hapis cezasını ise 3 yıl süreliğine erteledi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Bülent Ersoy Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya'da zimmetine para geçiren rahibeye hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 20:46:14. #1.14#
title