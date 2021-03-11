Polonya'da zimmetine para geçiren rahibeye hapis cezası

Polonya'da yarım milyon zlotiye yakın parayı (yaklaşık 125 bin dolar) zimmetine geçiren rahibeye 1 yıl hapis cezası verildi.

Polonya'da yarım milyon zlotiye yakın parayı (yaklaşık 125 bin dolar) zimmetine geçiren rahibeye 1 yıl hapis cezası verildi. Rahibenin cezası 3 yıllığına ertelendi.

Polonya'nın Opole şehrindeki Bölge Mahkemesi zimmetine yarım milyon zlotiye yakın para (yaklaşık 125 bin dolar) geçiren rahibeye 1 yıl hapis cezası verdi. Polonya kamuoyunda geniş yer bulan olay Urszula K. isimli rahibenin ortadan kaybolmasıyla gün yüzüne çıktı. 2019 yılında yaz ayında ülkenin güneybatısında yer alan Dobrzen Wielki kasabasındaki Sosyal Yardım Evi'nde görev yapan rahibe ortadan kaybolmuştu. Rahibenin kayıplara karışması üzerine polise haber veren arkadaşları, sonrasında yalnızca rahibenin değil, kasada bulunan 470 bin zlotinin de ortadan kaybolduğunu fark etmişti.

Kayıp başvurusunun ardından çalışmalara başlayan polis, Urszula K.'nın rahibelikten ayrılmayı planladığını ve yeni yaşamında daha iyi bir hayat sürebilmek için Sosyal Yardım Evi'nin kasasından zimmetine geçirdiği parayı 45 yaşındaki Piotr K. isimli tefeciye verdiğini belirledi. Rahibeye söz konusu parayı çoğaltarak geri vereceğini vaad eden Piotr K. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla pek çok soruşturma yürütüldüğünü belirleyen polis, rahibe ile tefeciyi gözaltına aldı.

Tefeci Piotr K. hakkındaki diğer dosyalar nedeniyle tutuklanıp cezaevine gönderilirken, rahibe Urszula K.'nın ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Opole Bölge Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında rahibe, zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, rahibenin parayı faiziyle iade etmesine karar verirken, hapis cezasını ise 3 yıl süreliğine erteledi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı