Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu: 1 ölü, 17 yaralı
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Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu: 1 ölü, 17 yaralı

Polonya'nın başkenti Varşova'da yolcu otobüsü köprüden uçtu.

Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu: 1 ölü, 17 yaralı
25.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:21

Polonya'nın başkenti Varşova'da yolcu otobüsü köprüden uçtu. Otobüsteki yolculardan birinin hayatını kaybettiği, 17'sinin ise yaralandığı duyuruldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da kontrolden çıkan otobüs, köprünün korkuluklarını kırarak aşağıya uçtu. Polonya medyası, otobüste 30 yolcunun bulunduğunu; birinin yaşamını yitirdiğini, 17'sinin ise yaralandığını bildirdi. Kaza nedeniyle otobüsün ortadan ikiye ayrıldığı, yolcuların yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıda düştükleri bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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