Polonya'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 32 yaralı
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Polonya'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 32 yaralı

Polonya'da yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı ağır 32 kişi yaralandı.

Polonya'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 32 yaralı
02.07.2020 19:52 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:17

Polonya'da yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı ağır 32 kişi yaralandı.

Polonya'nın güneyindeki Yukarı Silezya bölgesinde bulunan Boguslawice kasabası yakınlarında 1 numaralı devlet yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı. Kazada tırlardan biri yanarak küle dönerken, 6'sı ağır 32 kişi yaralandı. Olay yerine 30 itfaiye ekibi ile 4 ambulans helikopter sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kaza sırasında otobüste 40 yolcu olduğunu belirtti. Kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmezken, 1 numaralı devlet yolu geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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