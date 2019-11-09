Polonya'da yeni kabine açıklandı, başbakan değişmedi

09.11.2019 00:15 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:20

Polonya'da 13 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin galibi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yeni kabineyi açıkladı. Başbakan Mateusz Morawiecki'nin önümüzdeki dönem de başbakanlık görevini sürdürmesi kararlaştırılırken, yeni kabinede önceki kabinede yer alan 10 bakanın koltuğunu koruduğu görüldü.



13 Ekim'de genel seçimlerin yapıldığı Polonya'da yeni kabine belirlendi. Parlamentonun alt kanadı olan Sejm seçimlerinde oyların yüzde 43,59'unu alarak ülkeyi 4 yıl daha yönetme hakkı kazanan PiS'in bugünkü Siyasi Komite toplantısında yeni kabineye son şekli verildi. Başbakan Mateusz Morawiecki'nin önümüzdeki dönem de başbakanlık görevini sürdürmesi kararlaştırılırken, önceki kabinede yer alan 10 bakan da koltuğunu korudu. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Başbakan Mateusz Morawiecki yeni hükümetin kısa, uzun ve orta vadeli hedefler için çalışacak oldukça fonksiyonel ve kabiliyetli bir ekip olacağını söyledi. Morawiecki partisinin şimdiye kadar başlattığı programları ve vaatleri yerine getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



Başbakan Morawiecki'nin ardından söz alan PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski ise önümüzdeki 4 yıl boyunca her açıdan Polonyalıların durumunun bugünkünden daha iyi olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizerek "Yeni hükümet geçtiğimiz dönem başlattığımız 'iyi değişimin' devamı niteliğinde olacak" şeklinde konuştu.



Yeni kabine üyelerinin isimleri şöyle:



Başbakan Mateusz Morawiecki



Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Ulusal Miras Bakanı Piotr Glinski



Başbakan Yardımcısı ve Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Jaroslaw Gowin



Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk



Tarım ve Köy Kalkınma Bakanı Jan Krzystof Ardanowski



Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz



Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak



İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski



Denizcilik ve İç Suyolları Bakanı Marek Grobarczyk



Kalkınma Bakanı Jadwiga Emilewicz



Ekonomi Bakanı Tadeusz Koscinski



Aile, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Marlena Malag



Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski



Çvere Bakanı Michal Wos



Bilişim bakanı Marek Zagorski



Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro



Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski



İklim Bakanı Michal Kurytka



Fon Yönetimi Bakanı Malgorzata Jarosinska-Jedynak



Başbakanlık Ofisi Şefi Michal Dworczyk



Witold Banka'nın Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Başkanlığına seçilmesiyle boşalan Spor Bakanlığı koltuğuna ise henüz bir atama yapılmadı.



Ülkede 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde milliyetçi ve muhafazakar çizgideki PiS 460 kişiden oluşan parlamentonun alt kanadı Sejm'e 235 milletvekili sokmuştu. Sejm'e vekil gönderen diğer partiler ve vekil sayıları ise şu şekilde:



Liberal çizgideki Vatandaş Koalisyonu (Koalicja Obywatelska) 134, sol çizgideki Demokratik Sol Birlik (SLD) 49, Polonya Halk Cephesi (PSL) 30, sağcı Özgürlük ve Bağımsızlık Konfederasyonu 11 vekil. Parlamentonun üst kanadı olan Senatoya ise PiS 48, Vatandaş Koalisyonu 43, PSL 3, SLD 2 senatör yollamaya hak kazanmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA