Polonya'da yeni kabine açıklandı, başbakan değişmedi

Polonya'da yeni kabine açıklandı, başbakan değişmedi

Polonya'da 13 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin galibi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yeni kabineyi açıkladı.

09.11.2019 00:15 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:20
Polonya'da yeni kabine açıklandı, başbakan değişmedi

'da 13 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin galibi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yeni kabineyi açıkladı. Başbakan Mateusz Morawiecki'nin önümüzdeki dönem de başbakanlık görevini sürdürmesi kararlaştırılırken, yeni kabinede önceki kabinede yer alan 10 bakanın koltuğunu koruduğu görüldü.


13 Ekim'de genel seçimlerin yapıldığı Polonya'da yeni kabine belirlendi. Parlamentonun alt kanadı olan Sejm seçimlerinde oyların yüzde 43,59'unu alarak ülkeyi 4 yıl daha yönetme hakkı kazanan PiS'in bugünkü Siyasi Komite toplantısında yeni kabineye son şekli verildi. Başbakan Mateusz Morawiecki'nin önümüzdeki dönem de başbakanlık görevini sürdürmesi kararlaştırılırken, önceki kabinede yer alan 10 bakan da koltuğunu korudu. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Başbakan Mateusz Morawiecki yeni hükümetin kısa, uzun ve orta vadeli hedefler için çalışacak oldukça fonksiyonel ve kabiliyetli bir ekip olacağını söyledi. Morawiecki partisinin şimdiye kadar başlattığı programları ve vaatleri yerine getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.


Başbakan Morawiecki'nin ardından söz alan PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski ise önümüzdeki 4 yıl boyunca her açıdan Polonyalıların durumunun bugünkünden daha iyi olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizerek "Yeni hükümet geçtiğimiz dönem başlattığımız 'iyi değişimin' devamı niteliğinde olacak" şeklinde konuştu.


Yeni kabine üyelerinin isimleri şöyle:


Başbakan Mateusz Morawiecki


Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Ulusal Miras Bakanı Piotr Glinski


Başbakan Yardımcısı ve Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Jaroslaw Gowin


Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk


Tarım ve Köy Kalkınma Bakanı Jan Krzystof Ardanowski


Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz


Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak


İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski


Denizcilik ve İç Suyolları Bakanı Marek Grobarczyk


Kalkınma Bakanı Jadwiga Emilewicz


Ekonomi Bakanı Tadeusz Koscinski


Aile, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Marlena Malag


Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski


Çvere Bakanı Michal Wos


Bilişim bakanı Marek Zagorski


Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro


Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski


İklim Bakanı Michal Kurytka


Fon Yönetimi Bakanı Malgorzata Jarosinska-Jedynak


Başbakanlık Ofisi Şefi Michal Dworczyk


Witold Banka'nın Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Başkanlığına seçilmesiyle boşalan Bakanlığı koltuğuna ise henüz bir atama yapılmadı.


Ülkede 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde milliyetçi ve muhafazakar çizgideki PiS 460 kişiden oluşan parlamentonun alt kanadı Sejm'e 235 milletvekili sokmuştu. Sejm'e vekil gönderen diğer partiler ve vekil sayıları ise şu şekilde:


Liberal çizgideki Vatandaş Koalisyonu (Koalicja Obywatelska) 134, sol çizgideki Demokratik Sol Birlik (SLD) 49, Polonya Halk Cephesi (PSL) 30, sağcı Özgürlük ve Bağımsızlık Konfederasyonu 11 vekil. Parlamentonun üst kanadı olan Senatoya ise PiS 48, Vatandaş Koalisyonu 43, PSL 3, SLD 2 senatör yollamaya hak kazanmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
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