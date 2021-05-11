Polonya'da yargıtay binasına bomba ihbarı

Polonya'da yüksek yargı binasına bomba ihbarı yapıldı.

Polonya'da yüksek yargı binasına bomba ihbarı yapıldı. Personel binadan tahliye edilirken, polisin binada incelemesi sürüyor.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki yüksek yargı binasına bomba ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken Krasinkich meydanında bulunan bina boşaltıldı. Binada bulunanların tahliyesine neden olan bomba ihbarı, Yüksek Yargı'nın e-posta adresine yapıldı. Kamil Razzputin isimli bir internet kullanıcısı yolladığı e-postada binada bomba bulunduğunu, öğlen saatlerinde patlayacağını, bu şekilde Yüksek Yargı mensuplarının kendisine yaptıklarının cezasını çekeceğini belirtti.

Durumun polise aktarılmasının ardından binanın acilen tahliyesine karar verildi. Olay yerine çok sayıda bomba imha uzmanı da sevk edilirken, görevlilerin binada yaptığı aramalar sürüyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı