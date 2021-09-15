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Polonya'da yaralı kuğu otobanı kilitledi

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Polonya'da yaralı kuğu otobanı kilitledi

Polonya'da polis, otoyolun ortasındaki yaralı kuğuyu yakalamak için yolu trafiğe kapattı.

Polonya'da polis, otoyolun ortasındaki yaralı kuğuyu yakalamak için yolu trafiğe kapattı.

Polonya'nın güneydoğusundaki A4 otobanı yolun ortasında oturan kuğu yüzünden kilitlendi. Otobanın Jazwiny köyü yakınlarında yolun ortasında bir kuğunun oturduğunu görenler polise haber verdi. Belirtilen yere gelen trafik polisleri, kuğuyu araçların yüzlerce kilometre hızla geçtiği otobanın ortasında oturur vaziyette buldu. Hayvanın yaralı olduğunu tespit eden polisler, hemen otobanı Rzeszow yönünde trafiğe kapattı. Trafik polisleri, hayvanların özellikle yaralı oldukları ve korktukları zaman oldukça saldırgan olabilmesi nedeniyle kuğuyu yakalamak için özel ekip çağırdı. Bölgeye intikal eden görevliler kuğuyu yakalamaya çalışırken, polis de trafiği tek şeritten olmak üzere ulaşıma açtı. Yaralı kuğu bir süre sonra uzman ekiplerce yakalanarak veteriner hekime teslim edilirken, otoban trafiği normale döndü.

(Ebru Orhan/İHA)

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