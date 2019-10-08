Polonya'da vegan yemek festivali

08.10.2019 11:20

Polonya'nın başkenti Varşova'da vegan yemek festivali gerçekleştirildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da hafta sonu gerçekleştirilen vegan yemek festivaline ilgi yoğun oldu. Festivale birbirinden lezzetli sebze yemeklerinin tadına bakan ziyaretçiler tatlı çeşitlerini denedi. Her yıl düzenlenen festival kapsamında restoran sahipleri, vegan dondurmadan keklere, kebaplara, sandviçlere ve vegan hamburgerleri tanıttı.

(İHA)

Kaynak: İHA