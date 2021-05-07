Son dakika haberleri! Polonya'da tarihin en büyük kaçak sigara operasyonu
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Son dakika haberleri! Polonya'da tarihin en büyük kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Polonya'da sınır koruma ve maliye görevlileri tarafından gerçekleştiren operasyon sonucu 2.5 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polonya'da sınır koruma ve maliye görevlileri tarafından gerçekleştiren operasyon sonucu 2.5 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 37 milyon zloti (yaklaşık 10 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Polonyalı sınır koruma görevlileri ile maliye ekipleri ülke tarihinin en büyük kaçak sigara operasyonuna imza attı. Polonya'nın doğusundaki Terespol Sınır Kapısı'ndaki sınır koruma görevlileri, kentteki bir yük boşaltma terminalinde büyük miktarda kaçak sigara bulunduğunu tespit etti. Maliye ekipleriyle birlikte belirlenen adrese gelen görevliler, Belarus'tan demiryolu ile ülkeye geldiği belirlenen 3 konteynerde arama yaptı. Görevliler, Belarus'tan Polonya'ya girişte vermikülit getirdiği beyan edilen konteynerlerde gizlenmiş çok sayıda karton koli içinde kaçak sigara tespit etti. Kaçak sigaralar konteynerlerden indirilirken, yapılan sayım sonucu kolilerde 2.4 milyon paket sigara olduğu belirlendi.

Kaçak sigaraların piyasa değerinin 37 milyon zloti (yaklaşık 10 milyon dolar) olduğunu belirleyen görevliler, sigaraların piyasaya sürülmesi durumunda devletin yaklaşık 60 milyon zloti (15 milyon dolar) zarara uğrayacağını belirtti.

Operasyon, ülke tarihinde tek seferde en fazla kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyon olurken, Biala Podlaska Bölge Savcılığı olaya karışan sorumluların belirlenmesi için soruşturma başlattı.

(Ebru Orhan/İHA)

Son dakika haberleri! Polonya'da tarihin en büyük kaçak sigara operasyonu
Son dakika haberleri! Polonya'da tarihin en büyük kaçak sigara operasyonu
Son dakika haberleri! Polonya'da tarihin en büyük kaçak sigara operasyonu
Son dakika haberleri! Polonya'da tarihin en büyük kaçak sigara operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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