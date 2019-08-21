Polonya'da süpermarketler otistik bireyler için sessizliğin hakim olduğu özel saatler belirledi

Polonya'da süpermarketler otistik bireyler için sessizliğin hakim olduğu özel saatler belirledi

Polonya'da bazı süpermarket zincirleri gürültüye daha hassas olan ve iletişim kurma zorluğu çeken otistik kişilerin mağazada daha rahat alışveriş yapabilmesi için sessizliğin hakim olduğu belli saatler belirledi.

21.08.2019 14:00
Polonya'da süpermarketler otistik bireyler için sessizliğin hakim olduğu özel saatler belirledi

Polonya'da bazı süpermarket zincirleri gürültüye karşı hassas olan ve iletişim kurma zorluğu çeken otistik kişilerin mağazada daha rahat alışveriş yapabilmesi için sessizliğin hakim olduğu saatler belirledi.


Auchan ve Lidl tarafından uygulanan proje kapsamında mağazada ışık seviyesi düşürülecek, televizyonların tamamı kapatılacak, hoparlörlerden anons duyurusu yapılmayacak ve müzik çalınmayacak. Ayrıca özel uygulama kapsamında ödeme sırasında öncelikli olacaklar. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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