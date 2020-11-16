Polonya'da son 24 saatte 20 bin 816 yeni koronavirüs vakası
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Polonya'da son 24 saatte 20 bin 816 yeni koronavirüs vakası

16.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:10
Polonya'da son 24 saatte 20 bin 816 yeni koronavirüs vakası

Polonya'da son 24 saatte 20 bin 816 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Polonya'da son 24 saatte 20 bin 816 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 733 bin 788'e ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 20 bin 816 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 733 bin 788'e yükseldi. Ülkede 143 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 10 bin 491'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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