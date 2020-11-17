Polonya'da son 24 saatte 19 bin 152 yeni koronavirüs vakası

Polonya'da son 24 saatte 19 bin 152 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Polonya'da son 24 saatte 19 bin 152 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 752 bin 940'a ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 19 bin 152 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 752 bin 940'a yükseldi. Ülkede 357 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 10 bin 848'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı