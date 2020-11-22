Polonya'da son 24 saatte 18 bin 467 yeni koronavirüs vakası
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Polonya'da son 24 saatte 18 bin 467 yeni koronavirüs vakası

22.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:37
Polonya'da son 24 saatte 18 bin 467 yeni koronavirüs vakası

Polonya'da son 24 saatte 18 bin 467 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

 Polonya'da son 24 saatte 18 bin 467 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 861 bin 331'e ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 18 bin 467 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 861 bin 331'e yükseldi. Ülkede 330 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 13 bin 618'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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