Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 yeni koronavirüs vakası

Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 610'a ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 610'a yükseldi. Ülkede 620 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 18 bin 828'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı