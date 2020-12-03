Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 yeni koronavirüs vakası
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Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 yeni koronavirüs vakası

03.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:53
Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 yeni koronavirüs vakası

Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

 Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 610'a ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 14 bin 838 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 610'a yükseldi. Ülkede 620 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 18 bin 828'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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