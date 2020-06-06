Polonya'da sinemalar, yüzme havuzları, spor salonları yeniden açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polonya'da sinemalar, yüzme havuzları, spor salonları yeniden açılıyor

Polonya'da korona virüs salgını nedeniyle 3 aya yakın süredir kapalı olan yüzme havuzları, saunalar, solaryum, spor salonları, tiyatro ve sinemalar bugün yeniden açılıyor.

Polonya'da sinemalar, yüzme havuzları, spor salonları yeniden açılıyor
06.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:19

Polonya'da korona virüs salgını nedeniyle 3 aya yakın süredir kapalı olan yüzme havuzları, saunalar, solaryum, spor salonları, tiyatro ve sinemalar bugün yeniden açılıyor.

Polonya'da hükümetin aldığı korona virüs salgınıyla mücadele önlemleri çerçevesinde 12 Mart'ta kapatılan sinemalar, tiyatrolar, solaryum, spor salonları, saunalar, yüzme havuzları bugün yeniden açılıyor. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından bugün faaliyetlerini yenileyecek olan bu mekanlarda eskisinden farklı olarak çok sayıda yeni uygulama getirildi. Buna göre söz konusu yerlerde çalışanların tümüne maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, mekanın çeşitli yerlerinde hem çalışanlar hem de müşteriler için dezenfektan maddeler bulundurulması zorunlu olacak. Müşterilerin söz konusu mekanlarda 2 metrelik sosyal mesafeyi gözetmesi gerekirken, yüzme havuzu ve saunadan çıkıp giyinmelerinin hemen ardından maske takmaları gerekiyor.

Yeni düzenleme kapsamında havuzlar kapasitesinin yüzde 50'sinin üzerinde müşteri kabul edemeyecek olup, aynı anda içeride bulunacak kişi sayısı 150'yi geçemeyecek. Soyunma odaları, tuvalet ve duşların kullanımı 2 metrelik sosyal mesafe kuralına göre dizayn edilecek. Yüzde 50 kapasitesinin üzerinde müşteri alınmayacak saunalara ise sadece çıplak ayakla girilebilecek. Solaryum cihazının her kullanımdan sonra dezenfekte edileceği solaryum merkezleri de günde en az 2 kere deterjanlı suyla yıkanacak ya da dezenfektan maddeleriyle dezenfekte edilecek. Tiyatro ve sinemaya gidecek vatandaşlar ise eğer aynı evde yaşamıyorlarsa koltuklarda belirli aralıklarla oturacak, gösterim esnasında ise maske takılması zorunlu olacak. Öte yandan ülkede bugün itibarıyla düğün gibi toplu etkinliklerin yapılmasına izin verilirken, maksimum 150 konuğun katılabileceği bu düğünlerde ise maske takma zorunluluğu bulunmuyor.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede tespit edilen korona virüs vaka sayısı 25 bin 419'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 137'ye ulaştı. Son günlerde en çok vaka ülkenin güneyindeki Yukarı Silezya (Gorny Slask) bölgesinde görülürken, 12 bin 410 kişinin de iyileştiği bildirildi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Kenan Doğulu Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Malatya Pütürge Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Polonya'da sinemalar, yüzme havuzları, spor salonları yeniden açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 11:22:35. #1.14#
title