Polonya'da Polisten Kaçan Çıplak Çete Üyesi Camdan Düştü
Polonya'da polisin uyuşturucu çetesine yönelik düzenlediği operasyonda camdan kaçmak isteyen şüpheli, dengesini kaybedince çıplak halde polislerin arasına düştü.
Polonya'nın Wolomin kentinde polis, eroin, kokain, marihuana, amfetamin gibi çeşitli uyuşturucu maddelerin üretim, tedarik ve satışını gerçekleştirdiği tespit edilen çeteye dün helikopter destekli operasyon düzenledi.
TERÖRLE MÜCADELE 16 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
Aynı zamanda hırsızlık, yağma ve silah ticareti faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen çeteye yönelik operasyona aralarında terörle mücadele ekiplerinin de yer aldığı 115 polis katıldı. Varşova ve Wolomin'de 34 farklı adrese yapılan baskında 16 kişi gözaltına alındı.
ÇIPLAK HALDE POLİSİN ELİNE DÜŞTÜ
Şüphelilerden biri, polis binaya girmeye çalıştığı esnada üstünü bile giyinmeye vakit bulamadan kaçmaya kalkıştı. Tüm kaçış yolları polislerce tutulan şüpheli, etrafı sarılı olduğu için camdan kaçmaya çalıştı. Ancak dengesini kaybeden çıplak haldeki çete üyesi polislerin arasına düştü.
KOLLARI VE AYAKLARI KIRILDI
O anları ise binadaki güvenlik kameraları kaydetti. Polisin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan zanlının kol ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Zanlının hastanede tedavisi devam ederken, yaşları 29 ile 64 arasında değişen diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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kalkıp camiden ''''demokrasiye sahip çıkın'''' diye anons yapılırsa, bu anonsu yapan, yaptıran ve uyan parçalanarak idam edilir. . bunu vereyim telefonunu ister arabistana sorun, ister irana kime sorarsanız sorun bu iş böyle. sizi idam etmeyelim, sizi bir birinize kırdıralım. . 15 temmuzda ilahları için sokağa dökülenler, bugün bizim emrimizde Allah için saraya yürüsün, hepsini bağlasın getirsin. teklif var israr yok. elime yapışmazsınız. hepinizide hallederiz evvel AllahCevap Yaz Yayından Kaldır
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sundurmanın üstünde sanki ibrahimoviç rövaşata vuruyor gibi. satlık partner var diyorum. dosta gider 10 numara motorCevap Yaz Yayından Kaldır
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asıl bağımlı olan chp ye oy verenler hizmet yok akıl yok fikir yok bi ortada kemallll var neyine oy veriyorsunuz anlamadımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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disko disko partizaneeeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır