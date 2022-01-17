Polonya'da palalı saldırı: 4 yaralı - Haberler
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Polonya'da palalı saldırı: 4 yaralı

Polonya'da palalı saldırı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polonya'nın Torun kentinde uyuşturucu maddesinin etkisi altındaki bir kişi yoldan geçenlere palayla saldırarak 4 kişiyi yaraladı.

Polonya'nın Torun kentinde uyuşturucu maddesinin etkisi altındaki bir kişi yoldan geçenlere palayla saldırarak 4 kişiyi yaraladı.

Polonya'nın Torun şehrinde bu sabah palalı bir saldırgan dehşet saçtı. Elinde 50 santim uzunluğunda pala bulunan bir kişi kent merkezindeki Szosa Chelminska Caddesi yakınlarında yoldan geçenlere saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan Pokoj Torunski Kavşağı yakınlarında yakalandı. Luca L. isimli 21 yaşındaki saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Torun polisi, yaralılardan 3'ünün durumunun iyi olduğunu ve taburcu edildiğini bildirdi. Ancak polis, saldırıda yaralanan bir kadının parmağını kaybettiğini ve doktorların parmağı kurtarmak için tedaviye devam ettiğini açıkladı.

Meydana gelen saldırı olayı ile ilgili Luca L.'nin uyuşturucu maddesinin etkisi altında olduğu, ailesinin polise haber verdiğini ancak polis gelene kadar L'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. - VARŞOVA

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Uyuşturucu, Saldırı, Polonya, Polis, 3. Sayfa, Haber

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