Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı
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Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı

Polonya'nın başkenti Varşova'da belediye otobüsü viyadükten düştü.

Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı
25.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:23

Polonya'nın başkenti Varşova'da belediye otobüsü viyadükten düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Szczesliwice-Nowy Dwor arasında sefer yapan 186 hat nolu belediye otobüsü Grot-Rowiecki köprüsündeki viyadükten düştü. Otobüs şans eseri aşağıda araçların yoğun olarak kullandığı Vislostrada'ya değil de yol kenarındaki bisiklet yoluna düşerken, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüste toplamda 30 kişinin seyahat ettiği belirtilirken, kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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