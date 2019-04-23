Polonya'da Ortodoks Musevisine Benzetilen Kuklanın Yakılması Tepki Uyandırdı

Polonya'daki Pruchnik kasabasında, Paskalya bayramı dolayısıyla düzenlenen cuma ayini sonrası, bir Ortodoks Museviye benzetilen temsili bir kuklanın yerde tekmelenip yakılması sert tepkilere yol açtı.

Dünya Musevi Kongresi yaptığı yazılı açıklamada, cuma günkü ayinden sonra düzenlenen bu gösterinin, "Orta çağ Musevi karşıtlığının gaddarca canlandırılması" anlamına geldiği eleştirisinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle