- Polonya'da onlarca kişi dondurucu soğukta nehre girdi

VARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da onlarca kişi dondurucu soğuğa aldırış etmeden Vistül Nehri'ne girdi.

Polonya'da kendilerine Mors (Deniz Aygırı) adını veren bir grup Polonyalı, termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği Varşova'da Vistül Nehri'ne girdi. Soğuk havada yüzmenin dayanıklılığı arttırdığını, metabolizmayı hızlandırıp, kişinin ruh halinde olumlu etkilere yol açtığını ileri süren grup, öğlen saatlerinde Varşova Hayvanat Bahçesi'nin yanındaki plajdan nehre atladı. Müzik eşliğinde nehirde yüzen onlarca kişi, zaman zaman sudan çıkıp plajda jimnastik de yaptı. Soğuk havaya rağmen son derece keyifli oldukları gözlenen gruba etkinliğin sonunda Varşova Belediyesi tarafından çay ve çorba ikram edildi, diplomaları takdim edildi.

Katılımın ücretsiz olduğu, 25 Kasım ile 2,8 ve 9 Aralık tarihlerinde tekrarlanacak soğuk havada nehre girme etkinliğine 4 kere katılacak kişilere süveter ve bere hediye edilecek.