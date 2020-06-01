Polonya'da okullar 2020 öğretim yılının sonuna kadar kapalı kalacak
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Polonya'da okullar 2020 öğretim yılının sonuna kadar kapalı kalacak

Polonya Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontksowksi okulların 2020 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Polonya'da okullar 2020 öğretim yılının sonuna kadar kapalı kalacak
01.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:07

Polonya Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontksowksi okulların 2020 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı. Derslerin uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği ülkede Eylül ayında okullara dönülüp dönülmeyeceği ise korona virüs salgınının durumuna bağlı olacak.

Polonya Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski düzenlediği basın toplantısında öğrencilerin 2020 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar okullara dönemeyeceklerini açıkladı. Piontkowski, derslerin okulların kapanacağı 26 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitim şeklinde yapılmaya devam edileceğini bildirdi. Bakan Piontkowski, "Umut ediyorum ki yeni eğitim-öğretim yılında bildiğimiz, geleneksel anlamda ders yapmak mümkün olacak. Ancak 2020 Eylül ayında çocukların eğitiminin nasıl görüneceğine dair şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Bu, büyük oranda ülkedeki salgının durumuna bağlı olacak" şeklinde konuştu.

Örgün eğitime 12 Mart itibarıyla ara verilen Polonya'da dersler iki buçuk aydır uzaktan eğitim sistemiyle yapılıyor.

Yurt içi uçuşlar başladı

Öte yandan korona virüsle mücadele kapsamında 15 Mart itibarıyla askıya alınan yurt içi uçak seferleri iki buçuk aylık sürenin ardından bugün yeniden başladı. Polonya ulusal hava yolu şirketi LOT uçuşların ilk etapta sınırlı olacağı bilgisini verirken, uçak seferleri Varşova'dan Krakow, Gdansk, Poznan, Rzeszow, Szczecin, Wroclaw ve Zielona Gora şehirlerine gerçekleştirilecek. Krakow'dan Gdansk'a günlük tek uçuşun düzenleneceği iç hat uçuşlarında korona virüs dolayısıyla havaalanlarında ve uçuşlarda yeni önlemler de alındı. Bu kapsamda havaalanlarına yalnızca biletli yolcuların girmesine izin verilecek olup, girişte tüm yolcuların ateşi ölçülecek. Havaalanında 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı geçerli olmakla birlikte yolcuların maske takması da zorunlu. Yolcuların kokpitte uçuş esnasında da maskelerini takılı bulunması şartının yanı sıra kabin ekibine de maskenin yanı sıra eldiven takma zorunluluğu getirildi.

Polonya Sağlık Bakanlığının bugünkü verilerine göre ülkede korona virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 987'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 065'e ulaştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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