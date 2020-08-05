- Polonya'da okullar 1 Eylül'de örgün öğretime başlayacak - Polonya'da okullar 1 Eylül'de örgün öğretime başlayacak Polonya'da ilk ve orta dereceli okulların 1 Eylül'de açılacağı duyuruldu.

- Polonya'da okullar 1 Eylül'de örgün öğretime başlayacak

VARŞOVA - Polonya'da ilk ve orta dereceli okulların 1 Eylül'de açılacağı duyuruldu. Öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilmezken, sınıflarda da kontenjan kısıtlaması olmayacağı belirtildi.

Polonya Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski düzenlediği basın toplantısında ülkedeki ilk ve orta dereceli okulların 1 Eylül itibarıyla örgün öğretime başlayacağını açıkladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçilen ülkede okullar Haziran ayı sonunda eğitim-öğretim yılını tamamlamıştı. Bakan Dariusz Piontkowski yeni başlayacak eğitim-öğretim yılında okullarda örgün öğretim verilmesi konusunda bir süredir yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını duyurdu. Piontkowski, "Okullarda geleneksel öğretim biçimine döneceğiz. Salgın dönemi bizlere mevcut teknolojinin, sanal teknolojinin uzaktan eğitimin, iletişimin mümkün olduğunu gösterdi. Ancak en modern teknoloji bile öğretmenle öğrenci arasındaki doğrudan iletişimin, fiziki iletişimin yerini tutmuyor, bu nedenle 1 Eylül'de okullara dönüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Piontkowski ayrıca, öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilmediğini de dile getirdi.

Tehlike anında uzaktan eğitime geçilebilecek

Sınıflarda kontenjan sınırlamasının olmayacağı, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sınıfların sık sık havalandırılacağını belirten Polonya Milli Eğitim Bakanı Piontkowski, öğrencilere sık sık ellerini yıkamaları ya da dezenfektan madde kullanmalarını tavsiye etti. Okula sadece hasta olmayan öğrenci, öğretmen ve personelin gelebileceğini kaydeden Piontkowski, öğrencilere okula bisikletle ya da yürüyerek gelmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Piontkowski hazırladıkları kararname neticesinde okullarda korona virüs tehlikesinin baş göstermesi durumunda örgün öğretimin karışık ya da uzaktan öğretime çevrilebileceğini söyledi. Piontkowski, "Herhangi bir korona virüs tehlikesi ve tespiti halinde okul müdürü, sağlık görevlileriyle yapacağı durum değerlendirmesi neticesinde örgün öğretimin, karışık ya da uzaktan öğretime çevrilmesi kararı alabilecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA