Polonya'da OHAL kalktı, sınırdaki bölgelere giriş yasağı getirildi

Polonya'da Belarus sınırındaki 183 yerleşim yerine girişi yasaklayan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması sona erdi. Polonya İçişleri Bakanlığı yayınladığı kararnameyle söz konusu bölgelere giriş yasağı getirdi. Kararname bölgede haber yapmak isteyen gazetecilere, göçmenlere yardım etmek isteyen gönüllülere ve doktorlara izin alma şartı getiriyor.

Son aylarda doğusundaki Belarus sınırında baş gösteren düzensiz göçmen akınıyla mücadele eden Polonya'da 2 Eylül'de ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sona erdi. OHAL uygulamasının sona ermesi nedeniyle parlamentoda düzenlenen oturumla Ülke Sınırlarının Korunmasına İlişkin Kanun'da değişiklik yapıldı. Değişiklikle Polonya İçişleri Bakanlığı'na düzensiz göçmen sorunuyla mücadelede daha geniş yetkiler verilirken, İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski yasal değişikliğin hemen ardından yayınladığı kararnameyle ülkenin doğusundaki Lubusz ve Podlaski bölgelerindeki 183 yerleşim yerine burada ikamet eden ve çalışan kişiler dışındakilere giriş yasağı getirdi. 1 Aralık 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak yasağın, OHAL uygulaması ile aynı bölgeleri kapsadığı belirtildi.

Gazeteciler dahil söz konusu bölgelere giriş yapmak isteyen kişilere bulundukları bölgenin Sınır Koruma Müdürü'nden izin alma şartı getirildi. İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski yayınladığı diğer iki kararname ile söz konusu bölgelerde vatandaşlara ateşli silah taşıma yasağı getirirken, Sınır Koruma görevlilerine ise ihtiyaç durumunda hedefi etkisiz hale getirmek için kimyasal araçlar kullanma yetkisi verdi.

Gazetecilerin bölgeye girişi yasaklanmıştı

Üç ay süren OHAL ile Lubusz ve Podlaski bölgelerindeki 183 yerleşim yerinde her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik düzenlenmesi, belirli mekan ve bölgelerde belirli saatlerde bulunmak yasaklanmış, söz konusu yerleşim yerlerine yalnızda burada yaşayan ve çalışanların girişine izin verilmiş, vatandaşların ateşli silah ve mühimmat taşımasına da sınırlama getirilmişti. OHAL uygulamasıyla çetin kış koşulları dolayısıyla zor durumda bulunan düzensiz göçmenlere yardım etmek için sınırdaki bölgelere giden insani yardım kuruluşu çalışanları, gönüllüler, doktorlar ve hukukçuların bölgeye girişine yasak getirilmiş, gazetecilerin de bölgeden haber yapmaları yasaklanmıştı. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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