Polonya'da Öğretmenler Greve Devam Ediyor

Polonya'da öğretmenler maaşlarının iyileştirilmesi için geçen hafta başlattıkları greve devam ediyor.

Öğretmenlerin maaşlarda yüzde 30 artış talebiyle ilgili açıklamada bulunan Eğitim Bakanı Anna Zalewsk, hükümetin 2019 bütçesinin öğretmenlerin talebini karşılayamayacağını belirterek, sadece yüzde 15 civarında bir artışın sağlanabileceğini ifade etti.

Polonya Öğretmenler Sendikası (ZNP) Başkanı Slawomir Broniarz, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesi için hükümetle yürütülen görüşmelerin yeniden başlatılması gerekliliğine vurgu yaparak, "Düzgün para kazanıp, haysiyetli bir şekilde yaşamak istiyoruz." dedi.

Hükümetle yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine ülke genelinde geçen hafta 400 bin öğretmenin çoğu greve gitmişti.

Öğretmen sendikaları, hükümetten maaşların aylık bin zloti (yaklaşık bin 500 lira) artırılmasını talep ediyor.

Ülkede öğretmenlerin net maaşları ayda bin 800 zloti (2 bin 700 lira) ile 3 bin zloti (4 bin 470 lira) arasında değişiyor.



Başkent Varşova'da mart ayında binlerce mahkeme ve savcılık çalışanı daha iyi maaş ve çalışma koşulları için sokaklara dökülmüştü.

Kaynak: AA