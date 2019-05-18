- Polonya'da muhalefet partilerinden "Polonya'nın yeri Avrupa" yürüyüşü

VARŞOVA - Avrupa Parlamentosu seçimlerine bir hafta kala Polonya'nın başkenti Varşova'da hükumete karşı muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyon "Polonya'nın yeri Avrupa" yürüyüşü düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk, Polonya'nın eski Cumhurbaşkanları Aleksander Kwasniewski ve Bronislaw Komorowski de destek verdi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde son viraj dönülürken Polonya'da da siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda aralarında ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu'nun da bulunduğu bazı siyasi partiler, iktidar partisi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) karşısında seçimlere Avrupa Koalisyonu (Koalicja Europejska) çatısı altında girmeye karar verdi. PO, Modern Parti (Nowoczesna), Polonya Halk Cephesi (PSL), Demokratik Sol İttifak ve çeşitli siyasal gruplardan oluşan Avrupa Koalisyonu seçimlere bir hafta kala başkent Varşova'da "Polonya'nın yeri Avrupa" yürüyüşü düzenledi. Öğle saatlerinde Banka Meydanı'ndan biraraya gelen binlerce kişi siyasi parti liderlerinin yaptığı konuşmaların ardından Anayasa Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. 3 kilometrelik yol boyunca vatandaşlar, sık sık hükumet karşıtı ve Avrupa Birliği'ne bağlılığı öven sloganlar attı. AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk, Polonya'nın eski Cumhurbaşkanları Aleksander Kwasniewski ve Bronislaw Komorowski de yürüyüşte yerini alırken, çok sayıda kişi Donald Tusk ile selfie çekilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Kitle yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün ardından Anayasa Meydanı'na ulaşırken burada düzenlenen mitingde Donald Tusk da bir konuşma yaptı. Polonya'nın yerinin Avrupa olduğunu, Avrupa Birliği olduğunu belirten Tusk, hiçbir gücün Polonya'yı AB'den çıkarmasına, AB değerlerinden, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerinden uzaklaştırmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Tusk'un konuşmasını ellerinde Polonya ve AB bayrakları taşıyan binler coşkuyla alkışlarken, sahnede konuşma yapan diğer siyasetçiler ise seçimlere birlik, beraberlik ve dayanışma içinde gidilmesi mesajını verdi. Miting olaysız şekilde sona erdi.

Öte yandan 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek AB Parlamentosu seçimlerine ilişkin ülkede yapılan yapılan anketler de hız kazanmaya başladı. Anket sonuçlarına göre yarışı yüzde 43 ile iktidar partisi PiS önde götürürken Koalicja Europejska ise yüzde 28 oranında kalıyor. AB Parlamentosu'na girmesine kesin gözle bakılan üçüncü parti ise eski milletvekili, bir dönem Slupsk Belediye Başkanlığı da yapmış olan Robert Biedron'un partisi İlkbahar (Wiosna). Buna göre PiS 29, Koalicja Europejska 18, Wiosna ise 5 milletvekili çıkarıyor. Geçtiğimiz aylarda kurulan Wiosna Partisi eşcinsel haklarını, kilisenin egemen olmadığı bir siyaseti, laik devleti, insanlık onuruna yaraşır bir yaşamı mümkün kılacak ücret politikasını partinin öncelikleri arasında sıralarken, partinin lideri Robert Biedron da eşcinsel kimliğini açıkça deklare ediyor.

Kaynak: İHA