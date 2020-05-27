Polonya'da maske zorunluluğu kalkıyor, sinemalar açılıyor
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Polonya'da maske zorunluluğu kalkıyor, sinemalar açılıyor

Polonya, korona virüs nedeniyle aldığı önlemleri bir aşama daha gevşetiyor.

Polonya'da maske zorunluluğu kalkıyor, sinemalar açılıyor
27.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:45

Polonya, korona virüs nedeniyle aldığı önlemleri bir aşama daha gevşetiyor. Buna göre, 30 Mayıs tarihinden itibaren kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararlaştırılırken, 6 Haziran'da da aralarında sinema, tiyatro, fitness salonu gibi pek çok mekanın yeniden açılacağı belirtildi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Piotr Glinski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında korona virüs dolayısıyla aldıkları önlemlerde bir takım gevşemeye gidileceğini açıkladı. İyileşen hasta sayısındaki artışa bağlı olarak bu kararı aldıklarını belirten Mateusz Morawiecki, kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğunun 30 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla kaldırılacağını söyledi. Kafe, restoran ve kuaför salonu gibi kapalı mekanlarda da sosyal mesafe kuralının gözetilmesi kaydıyla maske takmanın artık zorunlu olmayacağını ifade eden Morawiecki, buna karşılık insanların birbirlerine daha yakın mesafede olacakları toplu taşıma araçları, market, kilise ve sinema gibi mekanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini bildirdi. Gastronomi mekanları ve devlet dairelerinde işlerini gören vatandaşlar için getirilen kişi sayısı sınırlamasının da kalkacağını aktaran Mateusz Morawiecki, kafe ve restoranlarda masalar arası 2 metrelik mesafe ile her müşteriden sonra masanın dezenfekte edilmesi kuralının devam edeceğini belirtti.

DÜĞÜNLER 150 KİŞİLİK, MASKE ZORUNLU DEĞİL

Polonya Başbakanı Morawiecki, 31 Mayıs itibarıyla kiliselerde ibadet eden kişi sayısına getirilen sınırlamanın kalkacağını, maske takılması ve sosyal mesafe kuralının gözetilmesi kaydıyla maksimum 150 kişinin katılacağı her türlü açık hava etkinliğinin de düzenlenebileceğini bildirdi. Morawiecki, 12 Mart'tan bu yana kapalı olan sinema, tiyatro, solaryum, fitness salonlarının ise 6 Haziran'da açılacağını duyurdu. Bu mekanlarda maske takmanın zorunlu olacağını ifade eden Mateusz Morawiecki, disko ve gece kulüplerinin ise kapalı kalmaya devam edeceğini aktardı. Morawiecki, 6 Haziran'dan itibaren düzenlenecek düğün törenlerine 150 davetlinin katılabileceğini, ancak davetlilerin maske takma zorunda olmayacaklarını da kaydetti.

Ülkedeki korona virüs vaka sayısına da değinen Mateusz Morawiecki, söz konusu rakamların ülkesinin zengin batı Avrupa ülkelerine kıyasla pandemi üzerinde çok daha ustaca kontrol sağladığının göstergesi olduğunu söyledi. Morawiecki "Biz hiçbir zaman İspanyollar, Fransızlar, İsveçliler, Belçikalılar, hatta Almanlar ve İtalyanlar gibi dramatik seçim yapmak zorunda kalmadık. Bazı insanlar için hayatta kalma şansı anlamına gelen, bazılarına ise bu şansın dahi sunulmadığı bir tercih" şeklinde konuştu. Polonya Sağlık Bakanlığı'nın bu sabahki verilerine göre ülkede 22 bin 303 korona virüs tespit edilirken, bin 25 kişi de hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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