Polonya'da maske takma zorunluluğu geri geldi
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Polonya'da maske takma zorunluluğu geri geldi

Polonya'da son bir haftadır korona virüs vaka sayılarında rekor düzeyde artış görülmesi üzerine 19 bölgede tekrar maske takma zorunluluğu getirildi.

Polonya'da maske takma zorunluluğu geri geldi
06.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:50

Polonya'da son bir haftadır korona virüs vaka sayılarında rekor düzeyde artış görülmesi üzerine 19 bölgede tekrar maske takma zorunluluğu getirildi.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski düzenlediği basın toplantısında son dönemde rekor düzeyde artan korona virüs vakaları karşısında aldıkları önlemleri açıkladı. Ülkeyi risk düzeyine göre kırmızı, sarı ve yeşil renge ayırdıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, "Silkelenip kendimize gelmek zorundayız. Yeni vaka sayısı ve virüsün yayılım hızı açısından baktığımızda ülkenin geneli yeşil renkte, ancak son 2 haftada bazı bölgelerde virüsün artışı oldukça hızlı, buna karşı icraata geçmek zorundayız" şeklinde konuştu. Szumowski bu kapsamda 8 Ağustos Cumartesi gününden itibaren 19 bölgede geçerli olmak üzere bir dizi önlemler aldıklarını ifade etti. Kırmızı renkle belirtilen virüsün artış hızının en yüksek olduğu Ostrzeszowski, Nowosadecki, Nowy Sacz, Wielunski, Pszczynski, Ruda Slaska, Rybnicki, Rybnik ve Wodzislawski bölgelerinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilirken, gece kulüpleri, diskoların kapatılması, tüm kitlesel etkinliklerin yasaklanması kararlaştırıldı. Toplu taşımaya kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşınması, düğün ve cenaze gibi aile toplantılarına ise maksimum 50 kişinin katılabileceği sınırlaması getirilirken, aynı önlemler kırmızı bölgeye nazaran virüsün bulaşma hızının daha düşük olduğu sarı renkle belirtilen 10 bölge Wieruszowki, Jastrziebie Zdroj, Jaroslawski, Zory, Kepiski, Przemyski, Cieszynski, Pinczowki, Oswiecim i Przemysl için de geçerli olacak. Ancak söz konusu 10 bölgede kırmızı renkli bölgelerden farklı olarak düğün, cenaze gibi aile toplantılarında limit 100 kişi olarak belirlendi.

Pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski son bir haftadır 600 civarında seyreden vaka sayılarının önümüzdeki günlerde 700'ü bulabileceğini ifade ederken, virüsün yoğun olarak tespit edildiği yüzlerce kişinin çalıştığı kombinalar, fabrikalar, madenler gibi iş yerlerinde kitlesel testlerin devam edeceğini bildirdi. Szumowski "Epideminin ülkede stabil duruma dönmesi için önlemler şart" şeklinde konuştu.

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı'nın bu sabahki verilerine göre 726 yeni vaka tespit edilen ülkede, son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle pandeminin başından bu yana ülkede görülen vaka sayısı 49 bin 515 olurken, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1774'e yükseldi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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