Polonya'da madende patlama: 3 yaralı
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Polonya'da madende patlama: 3 yaralı

Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 madenci yaralandı.

Polonya'da madende patlama: 3 yaralı
02.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:41

Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 madenci yaralandı.

Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesindeki Ornontowice kasabasında bulunan Budryk taş kömürü madeninde metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yerin bin 290 metre altında meydana gelen metan gazı patlaması sonrası madende yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 3 madenci yaralandı. Olay yerine 2 ambulans helikopter, çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlama sonrası madendeki çalışmalara ara verilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 madenci tedavi altına alındı. Kurtarma ekiplerinin yangın sonrası maden ocağında mahsur kalan işçi olup olmadığına ilişkin arama çalışmaları sürüyor.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İHA

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