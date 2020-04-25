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Polonya'da ligler 29 Mayıs'ta başlayacak

Polonya'da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan birinci lig Ekstraklasa'da maçların 29 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.

25.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:14
Polonya'da ligler 29 Mayıs'ta başlayacak

Polonya'da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan birinci lig Ekstraklasa'da maçların 29 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.

Polonya'nın başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Ekstraklasa karşılaşmalarının 29 Mayıs'ta tekrar başlayacağı belirtildi.Pandemi nedeniyle 13 Mart'tan bu yana oynanmayan ligde 26 haftada 51 puana ulaşan Legia Varşova liderlik koltuğunda otururken, ikinci sıradaki Piast'ın 43, üçüncü Cracovia'nın ise 42 puanı bulunuyor.


Kaynak: DHA

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