Polonya'da kürtaj yasasına erteleme kararı

Polonya'da kadınların kısıtlı olan kürtaj yasasının daha fazla sıkılaştırılması kararına karşı düzenledikleri eylemlerin ardından, Anayasa Mahkemesi kararının resmi olarak yayınlanmasını ve yürürlüğe girmesini ertelediği açıklandı.

Polonya'da kadınların kısıtlı olan kürtaj yasasının daha fazla sıkılaştırılması kararına karşı düzenledikleri eylemlerin ardından, Anayasa Mahkemesi kararının resmi olarak yayınlanmasını ve yürürlüğe girmesini ertelediği açıklandı.

Polonya'da uzun zamandır tartışma yaratan kürtaj yasası hakkında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı tartışmalı "kürtaj yasağı" kararının ardından başlayan kitlesel protestolar sonuç verdi. Polonya'nın sağcı yönetimi Milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) yüksek mahkeme kararının resmi olarak yayınlanmasını ve yürürlüğe girmesini ertelediği iddia etti. Başbakanlık Ofis Başkanı Michal Dworczyk yaptığı açıklamada, hükümetin anayasa mahkemesi kararını tartışarak uygun bir çözüm bulmaya çalıştığını belirtti. Polonya Başbakanlık Ofis Başkanı Dworczyk, "Devam eden tartışmalar var. Diyaloğa zaman ayırmamız ve insanları tatmin edecek bir çözüm bulmamız için süreye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARI

Polonya yüksek mahkemesi tecavüz, ensest veya annenin hayatının tehdit altında olması durumunda kürtajı yasaklayacak karar almıştı. Kararın ardından 430 bin protestocu 22 Ekim'den itibaren başkent Varşova,Gdansk, Bialystok, Poznan, Kraków, Wroclaw, Torun, Sczescin, Myslenice, Gorlice ve Jaslo şehirlerinde protesto düzenlemişti. Protestolarda, 37 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı