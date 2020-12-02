Polonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 38 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte 13 bin 885 vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 13 bin 747'ye ulaştı.

İkinci dalganın etkili olduğu ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 609 artarak 18 bin 208'e yükseldi.

Toplam vakaların 615 bin 191'i son 1 ayda kaydedildi.

Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, yaptığı açıklamada, son dönemde alınan tedbirler neticesinde ülkedeki günlük vaka sayısında düşüş sağlandığını söyledi.

Hastanede tedavi gören hasta sayısında da azalma yaşandığını belirten Niedzielski, "Şimdiki durum 2 hafta öncesine nispeten kesinlikle daha iyi ama ciddi ilerleme halkın aşılanmasıyla sağlanabilir." dedi.

Niedzielski ayrıca aşının, ocak sonu ya da şubat başı gibi ülkeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz