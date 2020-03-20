Polonya'da Korona virüsün 6. kurbanı yeni doğum yapmış bir anne oldu
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Polonya, İtalya, Anne, 3. Sayfa

Polonya'da Korona virüsün 6. kurbanı yeni doğum yapmış bir anne oldu

Korona virüsün Polonya'daki son kurbanı 27 yaşında yeni doğum yapmış bir anne oldu.

20.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:04
Polonya'da Korona virüsün 6. kurbanı yeni doğum yapmış bir anne oldu

Korona virüsün Polonya'daki son kurbanı 27 yaşında yeni doğum yapmış bir anne oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının Polonya'daki son kurbanı yeni doğum yapmış bir anne oldu. Virüsü İtalya'dan dönen annesinden kaptığı belirlenen 27 yaşındaki talihsiz kadın, Lancut kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç anneyle birlikte Polonya'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, ölenlerle birlikte bugüne kadar ülkede tespit edilmiş Korona virüs vaka sayısının ise 378 olduğu açıklandı.

Polonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Lancut kentindeki hastanede bir süredir tedavi gören 27 yaşındaki kadının bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. İsmi açıklanmayan kadının kısa süre önce doğum yaptığı bildirilirken, koronavirüsü ise doğum öncesi İtalya'dan dönen annesinden kaptığı öğrenildi. Evvelinde hiçbir sağlık problemi bulunmadığı belirtilen talihsiz kadının korona virüs kapmasının ardından gerçekleşen doğum sonrası durumunun ağırlaştığı, bu süreçte kendisine sepsis (kan zehirlenmesi) tanısı konulduğu da ifade edildi. Polonya Sağlık Bakanlığı, talihsiz annenin vefatıyla birlikte ülkede Korona virüsünden ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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