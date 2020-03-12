Polonya'da korona virüsten ilk ölüm
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Polonya, Güncel

Polonya'da korona virüsten ilk ölüm

Polonya'da da etkisini göstermeye başlayan korona virüs nedeniyle ilk ölüm meydana geldi.

12.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:55
Polonya'da korona virüsten ilk ölüm

Polonya'da da etkisini göstermeye başlayan korona virüs nedeniyle ilk ölüm meydana geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Polonya'da ilk ölüm meydana geldi. Geçtiğimiz Pazartesi günü korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Poznan'da tedavi altına alının 57 yaşındaki Polonyalı kadın hayatını kaybetti. Poznan Belediye Başkan Yardımcısı Jedrzez Solarski yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan kadının yakın zamanda yurt dışına seyahat etmediği, korona virüse enfekte olmuş herhangi bir kişiyle temasta bulunmadığı halde virüsü nereden kaptığını tam olarak bilemediklerini söylerken, söz konusu kadının kızı ve eşinde de korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirtti. Kadının eşi ve kızının tedavisine hastanede devam edilirken, durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN İÇİNDE VAKA SAYISI BİNİ GEÇECEK"

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ise korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden Polonyalı kadının birkaç hastalığı dolayısıyla kullanmak zorunda olduğu ilaçların vücut direncini düşürdüğüne dikkat çekti. Szumowski, "Hastanın durumu ağırdı, akciğer iltihaplanması nedeniyle solunum cihazına bağlı ve uyutuluyordu, sahip olduğu birkaç hastalığı dolayısıyla vücut direncini düşüren ilaçları almak zorundaydı" şeklinde konuştu.

Bakan Szumowski katıldığı bir televizyon programında da önümüzdeki hafta, en geç 10 güne kadar ülkedeki korona virüs vaka sayısının bini aşmasını beklediklerini söyledi.

Polonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 47. Hastanelerde müşahede altında tutulan kişi sayısı 317 olarak açıklanırken, bin 193 kişi de evlerinde karantinada bulunuyor. Öte yandan virüsün Avrupa'da yayılma hızındaki artış nedeniyle Polonya'da da olağanüstü önlemler devreye sokuldu. Bu kapsamda ülkedeki kreş, anaokulu, ilk ve orta düzey eğitim kurumları 25 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi. Üniversiteler de Nisan ortasına kadar eğitimlerine ara verirken, ülke çapında tüm tiyatro, filarmoni orkestrası, opera temsilleri askıya alındı, sinemalar, müzeler, kütüphaneler belirsiz süreliğine kapatıldı. Hükümet korona virüsüyle mücadele kapsamında 470 milyon zloti (yaklaşık 110 milyon Euro) değerinde ek kaynak aktarırken, Polonya futbol liginin en üst seviyesi Ekstraklasa'da tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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