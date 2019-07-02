Polonya'da kömür madeninde göçük: 3 ölü

Polonya'nın güneyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçük sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polonya Madencilik Grubu (PGG) sözcüsü Tomasz Glogowski, Katoviçe kentindeki Murcki-Staszic kömür madeninin yaklaşık 720 metre derininde meydana gelen sarsıntının göçüğe neden olduğunu belirtti.

Göçüğün yaşandığı sahada çalışan 9 işçiden 3'nün yaşamını yitirdiğini kaydeden Glogowski, 6 madencinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hayatını kaybeden 3 işçinin ailesine özel maaş bağlanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA