Polonya'da karma dövüş turnuvasında arbede
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Polonya'da karma dövüş turnuvasında arbede

31.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:02
Polonya'da karma dövüş turnuvasında arbede

Polonya'daki KSW 58 turnuvasında karma dövüş sanatları dövüşçüsü Slovenyalı Uros Jurisic maçı rakibi Rus Shamil Musaev'e kaybetti.

Polonya'daki KSW 58 turnuvasında karma dövüş sanatları dövüşçüsü Slovenyalı Uros Jurisic maçı rakibi Rus Shamil Musaev'e kaybetti. Yenilgiyi kabullenemeyen Jurisic ile rakibi Musaev arasında maç sonunda arbede yaşandığı, iki dövüşçünün takım temsilcilerinin de kavgaya dahil olduğu ve güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiği ifade edildi.


Polonya'da karma dövüş turnuvasında arbede
Polonya'da karma dövüş turnuvasında arbede
Polonya'da karma dövüş turnuvasında arbede
Polonya'da karma dövüş turnuvasında arbede
Polonya'da karma dövüş turnuvasında arbede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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