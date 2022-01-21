Korona virüs vakalarının her gün rekor kırdığı Polonya'da karantina süresi 7 güne düşürüldü.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında korona virüs ile mücadelede yeni önlemleri açıkladı. Pandemide beşinci dalganın başladığı ülkede her gün korona virüs vaka sayısında rekor kırılırken Başbakan Morawiecki, diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanarak karantina süresini 7 güne düşürdüklerini açıkladı. " Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Yunanistan da benzer çözümleri hayata geçirdi. Bu ülkelerin deneyimlerinden faydalanarak karantinayı 7 güne düşürüyoruz" diyen Morawiecki, söz konusu uygulamanın 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını aktardı.

ECZANELERDE ÜCRETSİZ OLARAK KORONA VİRÜS TESTİ YAPILABİLECEK

Başbakan Morawiecki, 27 Ocak Perşembe gününden itibaren vatandaşların tüm eczanelerde ücretsiz olarak antijen testi yaptırabileceklerini kaydetti. Kamu çalışanlarının uzaktan çalışmaya geçeceğini ifade eden Morawiecki, özel sektörde faaliyet gösteren girişimcilere de işin niteliği elverdiği ölçüde uzaktan çalışma şekline geçmelerini tavsiye etti.

Günlük vaka sayısının önümüzdeki günlerde 50 bini, Şubat ayı ortası gibi ise 100 bini aşmasının beklendiği Polonya'da, hastanelerde korona virüs hastalarına tahsis edilen yatak sayısının artırılması kararı alındı. Polonya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 36 bin 665 yeni vaka tespit edildiğini, 248 kişininse hayatını kaybettiğini bildirdi. Toplamda 4 milyon 443 bin 217 korona virüs vakasının tespit edildiği Polonya'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 bin 626'ya ulaştı.

(Ebru Orhan/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri