Son dakika haber: Polonya'da kabine değişikliği: 2 bakan değişti

Bir son dakika haberine göre Polonya'da beklenen kabine değişikliği bugün gerçekleşti.

Polonya'da beklenen kabine değişikliği bugün gerçekleşti. Ülkede 20 olan bakanlık sayısı 14'e indirilirken, Milli Eğitim ve Tarım Bakanları koltuklarını kaybetti. İktidarın büyük ortağı Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski ise Başbakan Yardımcısı olarak kabineye giren bir diğer isim oldu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki bir süredir beklenen kabine değişikliğini açıkladı. Mateusz Morawiecki düzenlediği basın toplantısında kabinedeki değişikliğin şahıslara ilişkin olmaktan ziyade yapısal nitelikte olduğunu söyledi. Söz konusu değişikliğe göre 20 olan bakanlık sayısı 14'e indirildi. Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Jan Krzysztof Ardanowski koltuklarını kaybeden iki isim oldu.

Buna göre Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı birleştirilirken Dariusz Piontkowski'nin yerine Przemyslaw Czarnek getirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na dönüştürülürken Jan Krzysztof Ardanowski'nin yerine Grzegorz Puda atandı. İklim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ile birleştirilirken bakanlık koltuğuna mevcut İklim Bakanı Michal Kurtyka getirildi. Spor Bakanlığı, Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı'na bağlanırken, mevcut Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Ulusal Miras Bakanı Piotr Glinski makamını korudu. Finans Bakanlığı, Finans ve Fonlar Bakanlığı'na dönüştürülürken Finans Bakanı Tadeusz Koscinski ise koltuğunu koruyan bir diğer isim oldu.

Bilişim Bakanlığı, Denizcilik Ekonomisi ve İç Seyrüsefer Bakanlığı ise kapatılan bakanlıklar oldu.

İktidar partisi PiS'in lideri Kaczynski 5 yıl sonra kabinede yer aldı

10 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin korona virüs salgını nedeniyle ertelenmesini öneren, önerisinin destek görmemesi üzerine Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma Bakanlığı görevinden istifa eden sağ koalisyonun ortaklarından Porozumienie Partisi'nin lideri Jaroslaw Gowin ise kabineye Başbakan Yardımcısı ve yeni oluşturulan Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı olarak geri döndü.

Kabineye Başbakan Yardımcısı olarak giren bir diğer isim ise iktidarın büyük ortağı PiS'in Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski oldu. 5 yıldır sağ koalisyon tarafından yönetilen ülkede Jaroslaw Kaczynski, muhalefet partileri tarafından partinin lideri olarak başbakanlık koltuğuna oturup sorumluluk almaktansa, parti koltuğunda oturarak hem partisini, hem de gizliden gizliye Başbakanı, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı yönetmekle suçlanıyordu.

Kaczynski'nin partisinin iktidarının 5. yılında kabineye Başbakan Yardımcısı olarak girmesi ise yine muhalefet tarafından koalisyonun diğer ortaklarından Solidarna Polska partisinin lideri, Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'nun olası hamlelerinin önüne set çekmek amaçlı olarak yorumlandı.

Geri kalan kısmında değişiklik meydana gelmeyen kabinenin diğer üyeleri ise şöyle:

Başbakan Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Varlıkları Bakanı Jacek Sasin, Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk, Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski, Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Sosyal Politika ve Aile Bakanı Marlena Malag, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Avrupa Birliği Bakanı Konrad Szymanski, Devlet Bakanı ve Başbakanlık Büro Şefi Michal Dworczyk, Devlet Bakanı Lukasz Schreiber, Devlet Bakanı Michal Cieslak.

Yeni kabinenin önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın huzurunda yemin etmesinin ardından göreve başlayacağı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı