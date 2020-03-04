Polonya'da ilk Kovid-19 vakası
Polonya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Polonya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Almanya ziyareti sonrası ülkeye dönen bir kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı.
Szumowski, ülkede virüs bulaşan ilk kişinin durumunun iyi olduğunu, Polonya'nın batısındaki Lubuskie bölgesinde bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
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Kaynak: AA