Polonya'da ilk Kovid-19 vakası
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Polonya'da ilk Kovid-19 vakası

Polonya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

04.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:14
Polonya'da ilk Kovid-19 vakası

'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ziyareti sonrası ülkeye dönen bir kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı.

Szumowski, ülkede virüs bulaşan ilk kişinin durumunun iyi olduğunu, Polonya'nın batısındaki Lubuskie bölgesinde bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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