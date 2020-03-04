Polonya'da ilk koronavirüs teşhisi
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Polonya'da ilk koronavirüs teşhisi

Polonya'da bir kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu.

04.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:26
Polonya'da ilk koronavirüs teşhisi

'da bir kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, yerel medyadaki haberleri doğruladı.

Virüs taşıdığı tespit edilen kişinin, Zielona Gora kentinde yaşadığı belirtildi. Hastanın henüz yaşı ve kimliği açıklanmazken; virüsün nasıl bulaştığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından Polonya'da ilk koronavirüs teşhisi ortaya çıkmış oldu.


Kaynak: DHA

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