04.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:26

Polonya'da bir kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, yerel medyadaki haberleri doğruladı.

Virüs taşıdığı tespit edilen kişinin, Zielona Gora kentinde yaşadığı belirtildi. Hastanın henüz yaşı ve kimliği açıklanmazken; virüsün nasıl bulaştığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından Polonya'da ilk koronavirüs teşhisi ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: DHA