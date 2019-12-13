Polonya'da iktidar partisi, 'yargı bağımsızlığını' sorgulayan hakimleri görevden almak istiyor
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Polonya'da iktidar partisi, 'yargı bağımsızlığını' sorgulayan hakimleri görevden almak istiyor

Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, hükümetin yargı reformlarını sorgulayan veya eleştiren yargıçların görevden alınmasını öngören yasa tasarısını meclise sundu. Muhalefet partileri, hükümetin "yargıyı susturma" girişimi olarak nitelediği tasarıya karşı çıkıyor.

13.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:47
Polonya'da iktidar partisi, 'yargı bağımsızlığını' sorgulayan hakimleri görevden almak istiyor

'da iktidardaki Hukuk ve , hükümetin yargı reformlarını sorgulayan veya eleştiren yargıçların görevden alınmasını öngören yasa tasarısını meclise sundu. Muhalefet partileri, hükümetin "yargıyı susturma" girişimi olarak nitelediği tasarıya karşı çıkıyor.


Hükümet yetkilileri ise, ülkedeki yargı sisteminin hala komünist dönemin etkilerini taşıdığını ve yolsuzlukla mücadele için bu reformların gerekli olduğunu savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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