Polonya'da iktidar partisi, 'yargı bağımsızlığını' sorgulayan hakimleri görevden almak istiyor

13.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:47

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, hükümetin yargı reformlarını sorgulayan veya eleştiren yargıçların görevden alınmasını öngören yasa tasarısını meclise sundu. Muhalefet partileri, hükümetin "yargıyı susturma" girişimi olarak nitelediği tasarıya karşı çıkıyor.



Hükümet yetkilileri ise, ülkedeki yargı sisteminin hala komünist dönemin etkilerini taşıdığını ve yolsuzlukla mücadele için bu reformların gerekli olduğunu savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle